بالصور.. وزير العدل يدشّن مركز المصالحة النموذجي

دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الأربعاء، مبنى مركز المصالحة النموذجي، والذي يتيح لأطراف النزاع التوفيق فيما بينها خارج قاعات المحاكم.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، ذكرت وزارة العدل، أن المركز يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، إلى جانب تقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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