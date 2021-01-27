أمانة مكة: بدء تطبيق ضوابط البقالات والتموينات 10 فبراير

جددت أمانة العاصمة المقدسة التذكير بمواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات، والمقرر بدء سريانها يوم 10 فبراير المقبل.

وتشمل المرحلة الأولى لتطبيق ضوابط البقالات والتموينات (تبدأ يوم 10 فبراير): وجود شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وترخيص سار المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وكاميرات مراقبة، وذلك وفق الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة عبر موقع تويتر.

وتتضمن المرحلة الثانية (29 يونيو المقبل): توفبر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، فضلًا عن وجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، بالإضافة إلى نظافة الأرضيات والأسقف والأرفف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية ووجود أسطوانات حرائق متحركة وتعليق صندوق الإنماء للإصدارات الأولية.

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