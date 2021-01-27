السعودية اليوم / الكويت تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 580 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنه تم شفاء 436 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 155739 حالة.

// انتهى //

18:19ت م

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الكويت 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 162862 حالة في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 957 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم بأنه تم شفاء 436 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 155739 حالة.// انتهى //18:19ت م0137

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