السعودية اليوم / الندوة العالمية للشباب الإسلامي تضع حجر الأساس لمركز تعليمي في نيجيريا



أبوجا 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

وضع مكتب الندوة العالمية في نيجيريا حجر الأساس لبناء مركز تعليمي في منطقة سولجا – تيست يضم ثلاثة فصول دراسية ومسجد وبئر ماء.

وأفاد مكتب الندوة في نيجيريا بأن المركز سيستفيد منه ما يقارب 500 طالب من أبناء أهالي المنطقة الذين يصعب عليهم تعليم أبنائهم لندرة المراكز التعليمية وبعدها عنهم, وستكون الدراسة في المركز على فترتين صباحية ومسائية ليستوعب أكبر عدد من أبناء المنطقة بإشراف وزارة التربية والتعليم النيجيرية.

مما يذكر أن الندوة أقامت 20 مركزًا في السنوات الثلاث الأخيرة حرصًا منها على توفير فرصة التعليم لكثير من أبناء الأهالي الذين يقطنون مناطق فقيرة ونائية، ولا يجدون وسيلة يعلمون بها أبناءهم وتؤهلهم لمستقبل أفضل.

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18:05ت م

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