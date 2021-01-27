السعودية اليوم / بركان في إندونيسيا يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم



جاكرتا 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم اليوم مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

وطلبت السلطات الإندونيسية من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذرة من احتمال تدفق حمم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم, حيث قطعت بعض السحب الدخانية مسافة 3 كم عن الفوهة.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص وأُجلي قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

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18:03ت م

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