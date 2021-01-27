السعودية اليوم / انعقاد مؤتمر لمجموعة دول الساحل الخمس



نواكشوط 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

انعقدت فعاليات مؤتمر لمجموعة دول الساحل الخمس، بمشاركة الأمين التنفيذي للمجموعة، وممثلين عن الهيئات القضائية والأمنية والحقوقية في بلدان المجموعة، وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر الذي عقد عن بعد، ورأس فعالياته وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تعزيز روابط الثقة بين قوات الدفاع والأمن والسكان في مجموعة دول الساحل الخمس، من خلال إرساء حوار شامل وصريح ومسؤول ، والعمل على تذليل الصعوبات في هذا المجال.

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17:25ت م

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