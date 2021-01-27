السعودية اليوم / تونس تسجل ثاني أعلى معدل وفيات لدى المصابين بكورونا في قارة أفريقيا



تونس 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، أن تونس تُسجل ثاني أعلى معدل وفيات لدى المصابين بكورونا في قارة أفريقيا بالنظر إلى عدد السكان.

وأضاف سوتيران، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم، أن الوضع الوبائي في تونس مقلق جدا، ويشهد ارتفاعًا في حصيلة الإصابات والوفايات بكوفيد-19.

مما يذكر أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تونس وصل إلى 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6370 حالة، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة التونسية.

وتتصدر جنوب أفريقيا عدد الوفيات بتسجيلها 41797 حالة وفاة، منذ ظهور هذا الوباء داخل البلاد في شهر مارس الماضي.

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17:21ت م

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