السعودية اليوم / باكستان تسجل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1563 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2081 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 492207 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11450 حالة وفاة.

// انتهى //

16:46ت م

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إسلام آباد 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 537477 حالة، منها 33820 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2081 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 492207 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11450 حالة وفاة.// انتهى //16:46ت م0116

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