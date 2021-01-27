روسيا تلاحق "منصات التواصل".. عقوبات مرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم روسيا فرض عقوبات على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر، في ظل استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا.

وتستمر الاحتجاجات في روسيا المؤيدة للمعارض الشهير أليسكي نافالني، وسط اعتقالات عنيفة وصدامات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين.

ومؤخرا أقر النواب الروسي، في قراءة أخيرة مشروع قانون يسمح بحجب منصات الإنترنت مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و" تويتر".



وقال مجلس النواب الروسي الذي أقر مشروع قانون في قراءة ثالثة، في بيان حينها، إن السلطات يمكنها استهداف المنصات إذا ثبت أنها تحد من المعلومات على أساس الجنسية واللغة.

وفي منتصف الشهر الجاري، قضت محكمة روسية، بسجن نافالني لمدة 30 يوما بدعوى مخالفته شروط المراقبة جراء إدانة سابقة.

وكان نافالني أقام في ألمانيا منذ أغسطس/آب الماضي للاستشفاء عقب محاولة تسميمه في موطنه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأثار اعتقال الشرطة الروسية للمعارض البارز نافالني فور وصوله إلى موسكو قادما من برلين انتقادات أمريكية وأوروبية.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، فرضت محكمة في موسكو غرامة على جوجل لعدم حذفها محتوى على الإنترنت حظرته السلطات الروسية، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات المتصاعدة.

وسبق ذلك في فبراير/ شباط، أن فرضت محكمة في موسكو غرامة على تويتر وفيسبوك لتجاهلهما قانونًا روسيًا يطالبهما بتخزين بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الروس داخل البلاد.