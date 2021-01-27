تكافل .. تفاصيل ورابط إيداع إعانات الفصل الدراسي الثاني لـ272 ألف طالب وطالبة takaful.org.sa

في إطار خدمات الدعم التعليمي الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية، أودعت اليوم المؤسسة قيمة مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في حسابات المدارس، والتي من المقرر أن تقوم بدورها بتقديمها للطلبة والطالبات المستحقين للإعانة، ومن المتوقع ان يصل عدد المستفيدين من إعانات تكافل للفصل الدراسي الثاني عدد 272 ألف طالب وطالبة يمثلون ما يقرب من 17 ألف مدرسة حكومية، وبلغت قيمة إعانات تكافل المقدمة للفصل الدراسي الثاني مبلغ تجاوز 136 مليون ريال.

وتعتبر المعونات المقدمة والمدعومة من الحكومة السعودية هي الدفعة الثانية المقدمة لهذا العام والتي تم تخصيصها للطلاب المستحقين للدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد الطلاب المستحقين من خلال منظومة البيانات الرسمية التي يتم دراستها بعد تقديمها من الطلاب وأولياء أمورهم تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهة، ووزارة الداخلية ووزارة التجارة من جهة أخرى.

الاستفادة من برنامج تكافل ورابط التقديم

ويعد برنامج تكافل من البرامج التي تسعى إلى تقديم دعم مالي وتعليمي وفني للطلاب لتحسين مستوى التحصيل وتجاوز أي عقبات تعليمية قد تواجههم في توفير احتياجاتهم التعليمية المختلفة.

هذا وقد تم توفير الموقع الإلكتروني لمنظومة تكافل لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتعليمي سواء من خلال برنامج “كسوتي” أو برنامج “تفوق” أو البرامج التعليمية من خلال دروس التقوية الإلكترونية، ويمكن الدخول والتسجيل من خلال رابط تكافل التالي هنا.