شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم.صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينا أن الأمر الملكي تضمن ترقية 7 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية 10 قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية 3 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية 5 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب).وأكد أن هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية في هذا الشأن تأتي امتدادا لما توليه القيادة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.