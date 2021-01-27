بالصور.. 16 شاحنة إغاثة سعودية تعبر منفذ الوديعة إلى اليمن

عبرت 16 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي، خلال الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر 2021م، تحمل على متنها 48500 كرتونة من التمور تزن 384 طنًّا تستهدف مناطق (المهرة، وحضرموت، وتعز، ومأرب، وشبوة)، امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

إلى ذلك، قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية –خلال اليوم الثاني من حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مستشفى هيا اليحيا التخصصي لطب العيون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت– بإجراء 248 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتوزيع 257 نظارة طبية، إضافة إلى الكشف على 1061 حالة استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم بالمستشفيات الخاصة.

تأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقًا للاتفاقية التي وقَّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.