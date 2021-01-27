«أبشر» يوضح البيانات المطلوبة بحالة ورود رسالة «الاتصال بالدعم الفني»

أوضحت منصة أبشر البيانات المطلوبة من المستفيد في حالة تلقيه رسالة تطلب منه الاتصال بالدعم الفني.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: «إنَّ المستفيد في حالة وصوله رسالة تطلب منه الاتصال بالدعم الفني، عليه تزويد المنصة ببيانات تشمل: الاسم الثلاثي ورقم الهوية الوطنية ورقم للتواصل معه عبر رسالة خاصة».

جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «كلما حاولت الدخول إلى منصة أبشر تظهر لي رسالة تطلب مني الاتصال بالدعم الفني؛ لعدم توافر الخدمة التي أريدها.. فما الحل؟».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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