بالصور.. تسوير 24 مقبرة بالطائف.. واعتماد خطة لتغطية جميع المواقع

قامت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة المشاريع، بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها خلال الفترة الماضية؛ وذلك ضمن جهود تعزيز أعمال العناية بالمقابر، بإنشاء الأسوار والترميم وحفظ المقابر من التعدي عليها والعناية بها.

وأوضحت الأمانة أن المواقع التي تم تنفيذ أعمال التسوير بها، شملت (السيل، والوسام، والشفا، والسريج، والسر، والحوية، والقرشيات، والشرفية، والشابرة، وعشيرة، والعولة، وشقصان، والحرجة، وشقصان القاع، والعرفاء والفريدة).

ووضعت الأمانة خطة مرحلية لتغطية كافة المواقع لحفظ حرمة الموتى وحماية القبور من العبث.

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