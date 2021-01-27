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محافظ صندوق الاستثمارات العامة: أسواق المال العالمية تأثرت بكورونا لكنها انتعشت بنهاية 2020

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الرياض - محمد عبدالله - المملكة تطمح بأن تخلق فرصًا للاستثمار..

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، إن أزمة غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم، وأن أسواق المال العالمية تأثرت بفيروس كورونا لكنها انتعشت بنهاية 2020.

وأضاف الرميان، خلال افتتاحه النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار النهضة الاقتصادية الجديدة، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا، أن العالم يشهد فرصة هائلة وعهد لنهضة اقتصادية جديدة. 

وتابع أن المملكة تطمح بأن تخلق فرصًا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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