محافظ صندوق الاستثمارات العامة: أسواق المال العالمية تأثرت بكورونا لكنها انتعشت بنهاية 2020

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، إن أزمة كورونا غيرت مفهوم الاقتصاد في أنحاء العالم، وأن أسواق المال العالمية تأثرت بفيروس كورونا لكنها انتعشت بنهاية 2020.

وأضاف الرميان، خلال افتتاحه النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار النهضة الاقتصادية الجديدة، بمشاركة أكثر من 140 متحدثًا بارزًا، أن العالم يشهد فرصة هائلة وعهد لنهضة اقتصادية جديدة.

وتابع أن المملكة تطمح بأن تخلق فرصًا للاستثمار والعمل وازدهار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات إلى المملكة.