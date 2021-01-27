«النقل» تعلن قائمتها المحدثة للمنشآت المرخصة ضمن الفئة «أ» لنشاط تأجير السيارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، قائمتها المحدثة للمنشآت المرخصة ضمن الفئة (أ) لنشاط تأجير السيارات في المملكة.

وأوضحت الهيئة وعبر حسبها على تويتر، قائمة المنشآت المرخصة لتأجير السيارات، وشملت 16 منشأة وهي: (بلو ـ بلو، وبدجت السعودية، وذيب، والأفضل، وهيرتز، والمفتاح، واريج الخليج، ولومي، وإس إف، وروتانا، وهلا العربية، وإنش، وعالم السيارات، والفارس لتأجير السيارات، والجميح لأجير السيارات، والجزيرة).

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