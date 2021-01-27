3 مدن تتصدر قائمة التعافي من كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 205 حالات تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة وتصدرت الرياض قائمة التعافي بتسجيل 59 حالة جديدة وتلتها جدة بتسجيل 14 حالة، وينبع 13 حالة.

وتم تسجيل 12 حالة في كل من مكة المكرمة والخبر، وسجلت الدمام 8 ، والجبيل 7، والخرج 6، وسجلت المدينة المنورة ونجران وحوطة بني تميم 5 حالات بكل منها.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف في كل من: حائل وبريدة والطائف ووادي الدواسر، وسجلت 3 حالات تعاف في كل من عرعر، وأبها والهفوف وطريف والقطيف والظهران. فيما تم تسجيل حالتين في الخرمة.

واقتصر معدل التعافي على حالة واحدة في كل من: موقق والأسياح والقوارة وأحد رفيدة وخميس مشيط والمجمعة وبيشة والدوادمي والزلفى، وعنيزة والمخواة وعيون الجواء ومهد الذهب والقنفذة، ورفحاء والعيص ومركز حدود الخديثة والدرعية والحجرة والمبرز.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 367023، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358545، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6363 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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