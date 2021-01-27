بوتين يشيد بأدوار السعودية وروسيا وأمريكا في استقرار أسعار الطاقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأدوار روسيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق استقرار أسعار الطاقة.

وكانت أسعار النفط العالمية، قد قفزت أكثر من 5%، بعد إعلان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط؛ وذلك لدعم أسواق النفط العالمية، مطلع يناير الجاري.

وأعلن وزير الطاقة، حينها عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط؛ وذلك لدعم أسواق النفط حول العالم، مشيرًا إلى أنها بادرة على حسن النوايا من صاحب السمو الملكي (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «الجميع حريص على الاستماع بشأن تخفيضاتنا النفطية الطوعية، وسندعم السوق وصناعة النفط. ونحن حماة هذه الصناعة.. الخفض الطوعي لإنتاج النفط بادرة حسن نية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم أسواق النفط.. إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يوميًّا من أول فبراير».

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، آنذاك: «الخفض الطوعي السعودي هدية العام الجديد، ومبادرة عظيمة لتسريع خفض المخزونات النفطية».