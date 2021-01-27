3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 84 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 45 حالة، ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 43 حالة.

وسجلت منطقة نجران 9 حالات، وعسير 8 والمدينة المنورة 7، والحدود الشمالية 6، وسجلت منطقتا حائل والقصيم 4 حالات لكل منهما وسجلت منطقة تبوك 3 حالات وجازان حالتين والجوف حالة إصابة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 367023، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358545، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6363 حالة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و205 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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