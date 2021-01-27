«تكافل»: إيداع 136 مليون ريال لإعانة 272 ألف طالب وطالبة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؛ حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقدم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وقد شملت إعانات الفصل الدراسي الثاني أكثر من 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ تجاوز 136 مليون ريال.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من الحكومة الرشيدة.

وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن تكافل تقدم عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين؛ لتساندهم بالاستمرار في دراستهم، وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية، كما قدمت المؤسسة مبادرة التمكين الرقمي التي تم من خلالها توزيع أكثر من 150 ألف جهاز لوحي؛ لتمكين الطلاب من الدراسة عن بعد.

وتقدم أيضًا برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين، كجائزة «تفوّق»، وبرامج الدعم العيني «كسوتي»، وبرامج الدعم التعليمي «دروس التقوية الإلكترونية»، كما يمكن لطلبة تكافل الاطلاع على هذه البرامج والمشاريع، والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة (اضغط هنا)./

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