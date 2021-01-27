أمر ملكي بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينا أن الأمر الملكي تضمن ترقية 7 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ب» إلى درجة «رئيس محكمة/أ» وترقية 10 قضاة من درجة «وكيل محكمة/أ» إلى درجة «رئيس محكمة/ب» وترقية 3 قضاة من درجة «قاضي/أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ب» وترقية 5 قضاة من درجة «قاضي/ب» إلى درجة «قاضي/أ» وتعيين قاضيين على درجة «قاضي/ب».
وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي، وما سبقه من أوامر أخرى في هذا الشأن، تأتي امتدادا لما توليه القيادة من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية، لتقديم المزيد من البذل، ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.
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