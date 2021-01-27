السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يدشن مصنعاً لإنتاج أجهزة وأشرطة سكر الدم



أبهـا 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس, مصنعاً متخصصاً في صناعة وإنتاج أشرطة وأجهزة قياس سكر الدم, وذلك في المدينة الصناعية الثانية بالمنطقة " مدن".

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع نصف مليار شريط، ومليون ونصف المليون جهاز لقياس سكر الدم.

// انتهى //

16:43ت م

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