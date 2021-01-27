السعودية اليوم / عقد الاجتماع الرابع لفريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول مجلس التعاون



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس اليوم اجتماعه الرابع ، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة وصولا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من الموضوعات، وسيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

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15:54ت م

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