السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم تعليم الرياض: مبادرة "تعلم من منزلك" حققت مستهدفاتها في وقت وجيز



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 الموافق 27 يناير 2021 واس.

أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مبادرة " تعلم من منزلك "، حققت مستهدفاتها ونجحت في تغطية احتياج جميع الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من الأجهزة اللوحية، ليتمكنوا من مواصلة رحلة تعليمهم عن بعد عبر

وقال :" إن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة الاهتمام الدائم والمستمر من قبل سمو أمير منطقة الرياض بالتعليم والمتعلمين، وحرصه على استكمال الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لرحلتهم التعليمة عن بعد، وهو ما اتضح جلياً في بلوغ هذه المبادرة أهدافها في وقت وجيز من انطلاقتها".

//انتهى//

15:54ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 الموافق 27 يناير 2021 واس.أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مبادرة " تعلم من منزلك "، حققت مستهدفاتها ونجحت في تغطية احتياج جميع الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من الأجهزة اللوحية، ليتمكنوا من مواصلة رحلة تعليمهم عن بعد عبر منصة مدرستي وقال :" إن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة الاهتمام الدائم والمستمر من قبل سمو أمير منطقة الرياض بالتعليم والمتعلمين، وحرصه على استكمال الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لرحلتهم التعليمة عن بعد، وهو ما اتضح جلياً في بلوغ هذه المبادرة أهدافها في وقت وجيز من انطلاقتها".//انتهى//15:54ت م0105

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