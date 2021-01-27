السعودية اليوم / الأمن السيبراني التهديدات والتحديات، محاضرة يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أقام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم ، محاضرة بعنوان (الأمن السيبراني: التهديدات، التحديات، الحماية)، وذلك في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف ، وقدمها أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور باسل بن عبد الله السدحان، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ورئيس مركز التميز لأمن المعلومات التابع لجامعة الملك سعود الدكتور جلال فريد المهتدي ، وممثلي الدول لأعضاء المعتمدين ومنسوبي التحالف.

وأوضح الدكتور السدحان في المحاضرة مفهوم مخاطر الأمن السيبراني وتحدياته وتأثيره على المنظمات والحكومات والأفراد مما يفضي إلى الإخلال بالأعمال المتعلقة بالجوانب الأمنية والمالية، من خلال التهديدات السيبرانية والهندسة الاجتماعية وصولاً إلى آليات الحماية.

من جانبه أكد اللواء المغيدي وجوب حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو الابتزاز المالي للمستخدمين، منوهاً بمدى الاستفادة الكبيرة من هذه البرامج التي تصب في مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري) والتي من شأنها الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

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15:53ت م

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