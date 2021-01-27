

الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في قطاع الفضاء بين البلدين، ومناقشة إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء، والمركز الوطني للدراسات الفضائية، إضافة إلى التنسيق بشأن زيارات محتملة لفرنسا.

// انتهى //

15:51ت م

0103



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في مكتبه اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي .وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك في قطاع الفضاء بين البلدين، ومناقشة إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء، والمركز الوطني للدراسات الفضائية، إضافة إلى التنسيق بشأن زيارات محتملة لفرنسا.// انتهى //15:51ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.