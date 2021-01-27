السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض: مبادرة " تعلم من منزلك " جسدت روح التلاحم والمشاركة المجتمعية



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أن مبادرة " تعلم من منزلك " جسدت روح التلاحم والمشاركة المجتمعية وحب الخير بين أبناء الوطن سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية أو رجال الأعمال.

وأوضح أن المبادرة ساهمت - بعد توفيق الله - في مساعدة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة في إكمال تعليمهم وأداء متطلباتهم الدراسية عن بعد، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة.

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15:50ت م

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