

الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية

وأوضح المركز أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 22 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033م، و 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061م.

// انتهى //

15:26ت م

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الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.وأوضح المركز أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 22 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.3 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2033م، و 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2061م.// انتهى //15:26ت م0097

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام تسعير الطرح الثامن من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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