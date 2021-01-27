السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس المحكمة العامة برفحاء



رفحاء 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه برفحاء اليوم, رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ بشير الشمري .

واستمع سموه لشرح من رئيس المحكمة عن الطرق والآليات التي اتخذتها المحكمة للتعامل عن بعد وإنجازات المعاملات والقضايا المقدمة للمحكمة .

ونوه سمو أمير المنطقة بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- , من اهتمام ورعاية بسلك القضاء، مثمناً الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات المحاكم مما يسهل الأمر على المواطن ويحقق العدالة في وطن يُحكّم كتاب الله وسنة نبيه.

// انتهى //

15:12ت م

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