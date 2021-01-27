السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم الحفل السنوي للأنشطة الطلابية وتكرم الأندية الطلابية المتميزة



بريدة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

نوه معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، بالدور الذي أدّته الجامعة - كواحدة من المؤسسات التعليمية في هذا الوطن - , في ممارسة العمل الأكاديمي والإداري "عن بعد"، بكل اقتدار بما تملكه من إمكانات وبجهود منسوبيها المخلصين.

كما ثمن في كلمة له خلال رعايته للحفل السنوي للأنشطة الطلابية الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب اليوم ، ما قامت به الجامعة من دور كبير في مواجهة جائحة

وتخلل الحفل استعراض لأهم منجزات العام في الأنشطة الطلابية ، وعرض مرئي تضمن جولات وجهود في شراكات متعددة كان محورها الطالب والطالبة ، وعرض مرئي يحكي مراحل خدمة السجل المهاري ، وفيلم لجهود عمادة شؤون الطلاب في مواجهة جائحة كورونا داخل أسوار السكن الطلابي ، إضافة لتكريم الأندية الحاصلة على دروع الجامعة، والأندية المتميزة في النشاط الطلابي خلال العام الجامعي ، وأندية الكليات الحاصلة على الدرع الألماسي ، والطلبة المتطوعين في جائحة كورونا من نادي الجوالة والنادي التطوعي .

// انتهى //

15:12ت م

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بريدة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسنوه معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، بالدور الذي أدّته الجامعة - كواحدة من المؤسسات التعليمية في هذا الوطن - , في ممارسة العمل الأكاديمي والإداري "عن بعد"، بكل اقتدار بما تملكه من إمكانات وبجهود منسوبيها المخلصين.كما ثمن في كلمة له خلال رعايته للحفل السنوي للأنشطة الطلابية الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب اليوم ، ما قامت به الجامعة من دور كبير في مواجهة جائحة كورونا بالتوعية وتطبيق للإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة والوقائية ، والتي نفذت بدقة من اللجان العاملة التي شُكلت بالجامعة منذ بداية الجائحة وحتى الان ، من خلال تأدية جميع الاحترازات بالشكل والصورة المطلوبة ، مهنئا كافة منسوبي الجامعة بمناسبة الحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي للجامعة لسبع سنوات قادمة .وتخلل الحفل استعراض لأهم منجزات العام في الأنشطة الطلابية ، وعرض مرئي تضمن جولات وجهود في شراكات متعددة كان محورها الطالب والطالبة ، وعرض مرئي يحكي مراحل خدمة السجل المهاري ، وفيلم لجهود عمادة شؤون الطلاب في مواجهة جائحة كورونا داخل أسوار السكن الطلابي ، إضافة لتكريم الأندية الحاصلة على دروع الجامعة، والأندية المتميزة في النشاط الطلابي خلال العام الجامعي ، وأندية الكليات الحاصلة على الدرع الألماسي ، والطلبة المتطوعين في جائحة كورونا من نادي الجوالة والنادي التطوعي .// انتهى //15:12ت م0092

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