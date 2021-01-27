السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مشروع الشراكات " نكمل بعض "



رفحاء 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء اليوم ، توقيع مشروع الشراكات " نكمل بعض " بين جمعية نماء التطوعية برفحاء ، وكل من الشؤون الصحية ، وإدارة التعليم ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة .

ويستهدف مشروع الشراكات ، تفعيل مشاركة المتطوعين في البرامج والأنشطة والمبادرات الصحية من خلال نشر ثقافة التبرع بالدم و توعية المجتمع عن مرض السكري وإقامة الحملات الصحية وتفعيل الأيام العالمية الصحية .

كما تضمن المشروع تفعيل مشاركة المتطوعين في البرامج والمبادرات البيئية والزراعية من خلال نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات وأساسيات العمل التطوعي ، ودعم البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات لاستثمار الفرص والمبادرات التطوعية .

ونوه سموه بمشروع الشراكات ومساهمته برفع وتيرة التنسيق بين الإدارات الحكومية مع بعضها البعض من جهة ومع مؤسسات القطاع غير الربحي من جهة أخرى لدعم المبادرات التطوعية بما يسهم في ترسيخ وتطوير الأعمال التطوعية وتعزيز دور الشباب في بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي وتنظيمه وقياس مؤشراته .

وعدّ التطوع عملاً إنسانياً يحمل في مضمونه أجمل المعاني ذات القيمة العالية السامية ويفعّل الطاقات ويحقق الغايات بروح المسؤولية من خلال رؤية وطنية رسمت انطلاقة جديدة بخطوات دقيقة وعميقة نحو الحاضر الأجمل والمستقبل الأكمل.

// انتهى //

15:13ت م

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