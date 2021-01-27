السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل الفرق التطوعية بمحافظة رفحاء



رفحاء 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه برفحاء اليوم ، أعضاء الفرق التطوعية في المحافظة .

واستمع سموه إلى إيجاز عن أهداف وأعمال فرق العمل التطوعية في المحافظة وأهم مبادرات الفرق وأعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية التي تضمنت مشاركة الفرق في نقاط الفرز البصري، في إطار إسهاماتها ضمن جهود قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الرامية إلى للحد من انتشار

وكذلك مساهمات المتطوعين والمتطوعات في تحسين المشهد الحضري من خلال الرسومات واللوحات الجدارية بما يعكس هوية وتراث المحافظة ، واستزراع الأشجار والنباتات المحلية لزيادة المسطحات الخضراء .

وأكد سموه أن الشباب السعودي من الجنسين وبما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة , أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بكافة الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية أيًا كان نوعها ومهما كانت مخاطرها بروح المبادرة والعطاء والتضحية .

كما أشاد بالمبادرين بالتطوع , داعياً الجميع لاسيما الشباب والمتقاعدين للتطوع في المجالات المناسبة لإمكاناتهم وقدراتهم ومواقعهم , مبيناً أن التطوع بات رافداً اقتصاديا وتنموياً مهماً يعكس مدى التطور الثقافي والحضاري للأمم، إضافة لأهميته في تهيئة الشباب لسوق العمل .

ونوه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام.

// انتهى //

15:03ت م

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رفحاء 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه برفحاء اليوم ، أعضاء الفرق التطوعية في المحافظة .واستمع سموه إلى إيجاز عن أهداف وأعمال فرق العمل التطوعية في المحافظة وأهم مبادرات الفرق وأعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية التي تضمنت مشاركة الفرق في نقاط الفرز البصري، في إطار إسهاماتها ضمن جهود قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الرامية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19،وكذلك مساهمات المتطوعين والمتطوعات في تحسين المشهد الحضري من خلال الرسومات واللوحات الجدارية بما يعكس هوية وتراث المحافظة ، واستزراع الأشجار والنباتات المحلية لزيادة المسطحات الخضراء .وأكد سموه أن الشباب السعودي من الجنسين وبما يحملونه من قيم أخلاقية راسخة استمدوها من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة , أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية بكافة الظروف بإقبالهم على الأعمال التطوعية أيًا كان نوعها ومهما كانت مخاطرها بروح المبادرة والعطاء والتضحية .كما أشاد بالمبادرين بالتطوع , داعياً الجميع لاسيما الشباب والمتقاعدين للتطوع في المجالات المناسبة لإمكاناتهم وقدراتهم ومواقعهم , مبيناً أن التطوع بات رافداً اقتصاديا وتنموياً مهماً يعكس مدى التطور الثقافي والحضاري للأمم، إضافة لأهميته في تهيئة الشباب لسوق العمل .ونوه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام.// انتهى //15:03ت م0091

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