فيديو.. رجل يداعب سمكة قرش عملاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اقترب الرجل المغامر تايلر ليفيسك من سمكة قرش عملاقة ليداعبها؛ وذلك أثناء رحلة صيد بحرية في خليج المكسيك، وكان على بعد لحظات فقط من قضم يديه أو سحبه إلى الماء.

وكانت سمكة القرش التي يبلغ طولها نحو 5 أمتار اقتربت بشكل خطير من القارب، لكن ذلك لم يرهب ليفيسك، بل اقترب منها هو الآخر ليداعب رأسها مثل حيوان أليف، وكان على بعد بوصات فقط من أسنانها الحادة.

وكان ليفيسك مع 4 من أصدقائه يحاولون صيد أسماك السريولا، عندما لاحظوا سمكة قرش كبيرة تسبح باتجاه قاربهم، لكن هذا ليس غريبًا، ما كان غريبًا هو طولها، حيث من المتوقع أن تكون أقل من هذا الطول.

وكان تايلر ليفيسك محظوظًا بشكل خاص؛ لأنه فور أن أزاح يده من على رأس سمكة القرش العملاقة، قامت بقضم موتور القارب وجزء كبير منه، وكان من الممكن أن يكون جزءًا من جسد ليفيسك من ضمن ضحية فك القرش.

سمكة القرش

وتعد أسماك القرش البيضاء الكبيرة أكبر الأسماك المفترسة على وجه الأرض، ويمكن أن يصل طولها إلى 7 أمتار ويزن أكثر من 5000 رطل.

وعلى الرغم من تصويرها في كثير من الأفلام على أنها كائنات قاتلة إلا أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة هي في الواقع مخلوقات حساسة للغاية وذكية لا تهتم كثيرًا بأكل البشر.



