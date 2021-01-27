موعد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التذكير بموعد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات ومراحل تنفيذ الضوابط والاشتراطات البلدية.

المرحلة الأولى من تطبيق ضوابط البقالات والتموينات

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق الضوابط سوف تبدأ في 10 فبراير المقبل، وحددت الضوابط الواجب توافرها في هذه المرحلة على النحو التالي:

وجود شهادات صحية سارية المفعول للعاملين.

وجود ترخيص ساري المفعول.

وجود تسعيرة على جميع المنتجات.

وجود كاميرات للمراقبة.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية فسوف تبدأ يوم 29 يونيو 2021 لتطبيق الضوابط التالية:

توفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية.

الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة.

وجود واجهة شفافة بالكامل.

تركيب سحاب خارجي يسمح بالرؤية.

نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها.

الالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف.

تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدًا عن المواد الغذائية.

وجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة.

تعليق صندوق الإسعافات الأولية.

توزيع الإضاءة على كامل المنشأة.

مخالفات فورية

وكانت الوزارة شددت في وقت سابق على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعدّ مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.



