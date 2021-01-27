شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 216 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 216 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 205 حالة تعافٍ إضافية، 4 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 367023 حالة، من بينها 2115 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 348حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 358545 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6363 وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.