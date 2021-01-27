جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: بدء التجارب السريرية للقاح السعودي قريباً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم الأربعاء بدء التجارب السريرية للقاح كورونا السعودي الأول قريباً .

وأكدت الجامعة أنه تم الإنتهاء من الإختبارات قبل السريرية ، وهناك دعم كبير من الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم ، وسيتم إجراء المرحلة الثانية من التجارب مع شركتي " كوبرا " و" ايكون " .

وأشاد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش بإهتمام مجلس الوزراء ووزارة التعليم بأبحاث اللقاح كأحد أهم الإنجازات الوطنية في التصدي للوباء .

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