شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة يتسبب في تناثر أخشاب على أحد طرق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو رصده أحد مرتادي الطرق في المملكة، حيث وثق المقطع مخالفة ارتكبها أحد قائدي المركبات معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأكد مصور المقطع أن قائد المركبة عامل أجنبي، ويسير في الطريق دون تثبيت الأخشاب التي ينقلها عبر مركبته، الأمر الذي تسبب في تناثرها على الطريق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها رفعت بلاغاً بهذا الشأن للجهات المختصة لاتخاذ اللإجراءات اللازمة حيال السائق المخالف.