شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يكشف مدة استخدام رخصة القيادة الدولية الأجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية عام واحد؛ وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال أحد الأشخاص مستفسرًا: «أنا زائر في المملكة زيارة عائلية، ولدي أسرة، وأريد التنقل بسيارة، ومعي رخصة مصرية.. هل يمكنني القيادة في المملكة؟».

وأجاب حساب المرور: «تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها».