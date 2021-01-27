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«المرور» يكشف مدة استخدام رخصة القيادة الدولية الأجنبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية عام واحد؛ وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وقال أحد الأشخاص مستفسرًا: «أنا زائر في المملكة زيارة عائلية، ولدي أسرة، وأريد التنقل بسيارة، ومعي رخصة مصرية.. هل يمكنني القيادة في المملكة؟».

وأجاب حساب المرور: «تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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