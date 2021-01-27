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وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز اللقاح بالرياض.

ووجه " آل الشيخ " شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير اللقاح وبذل أقصى الجهود للتصدي لوباء فيروس كورونا .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد تلقى الجرعة الأولى في 5 يناير الجاري ، فيما تواصل مراكز اللقاح بالرياض وجدة والشرقية استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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