شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأربعاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز اللقاح بالرياض.

ووجه " آل الشيخ " شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير اللقاح وبذل أقصى الجهود للتصدي لوباء فيروس كورونا .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد تلقى الجرعة الأولى في 5 يناير الجاري ، فيما تواصل مراكز اللقاح بالرياض وجدة والشرقية استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح.