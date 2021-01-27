شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون البلدية" تعلن مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأربعاء مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات .

وأكدت أن تطبيق الضوابط سيتم على مرحلتين ، المرحلة الأولى " 10 فبراير " ، ويتطلب : شهادات صحية سارية المفعول للعاملين ، وجود ترخيص ساري المفعول ، وجود تسعيرة على جميع المنتجات ، كاميرات مراقبة .

أما المرحلة الثانية فسيتم تطبيقها في 29 يونيو المقبل وتشترط : توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية ، الإلتزام بمواصفات اللوحات الجديدة ، وجود واجهة شفافة بالكامل ، تركيب باب سحاب خارجي يسمح بالرؤية ، توزيع الإضاءة على كامل المنشآة .

كما تتطلب المرحلة الثانية : نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأوقاف وأماكن التخزين ، نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها ، الإلتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف ، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية ، ووجود اسطوانات إطفاء حرائق متحركة ، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية .