الوزير «آل الشيخ» يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض.

وأشاد الوزير آل الشيخ بالجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لتوفير لقاحات كورونا، ومواجهة الجائحة.

وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد تلقى الجرعة الأولى في 5 يناير الجاري؛ إذ قال حينها: «بحمد الله، تلقيت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأقدم جزيل الشكر وعظيم العرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، اللذين يوليان صحة وسلامة المواطن والمقيم جلَّ عنايتهما، ويقدمان الغالي والنفيس في سبيل ذلك، كما أشكر المسؤولين في وزارة الصحة على التنظيم الرائع».

وأشارت «الصحة» إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من جميع أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم، وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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