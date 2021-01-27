«المرور»: مدة استخدام رخصة القيادة الدولية–الأجنبية عام واحد

أوضح المرور السعودي أن مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية عام واحد؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا زائر في المملكة زيارة عائلية، ولدي أسرة، وأريد التنقل بسيارة، ومعي رخصة مصرية.. هل يمكنني القيادة في المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها».

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