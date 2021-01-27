تمديد فترة دعم برنامج «وصول» إلى 24 شهرًا.. و«هدف» يعلن الشروط

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تمديد فترة دعم برنامج «وصول» للموظفات في القطاع الخاص، إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.

وقال الحساب الرسمي لهدف، عبر موقع «تويتر»: «تمديد فترة دعم برنامج وصول إلى 24 شهرًا، بدلًا من 12 شهرًا. وإذا كانت الموظفة قد استفادت من البرنامج لمدة سنة، يمكنها التسجيل والالتحاق بالبرنامج للاستفادة من سنة أخرى».

وللتسجيل في برنامج وصول (اضغط هنا).

ويتطلب التسجيل في برنامج «وصول»، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ثم اختيار البرنامج من قائمة البرامج، ثم إدخال عنوان المنزل والعمل، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على التسجيل في برنامج «وصول»، ثم تفعيل الرابط الذي سيصلك من مزوِّد الخدمة على البريد الإلكتروني المسجل في «طاقات» لتظهر لك مركبة وصول في تطبيق مزوِّد الخدمة.

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