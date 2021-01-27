3 مناطق تتأثر برياح نشطة وأتربة.. و«الأرصاد»: يصحبها تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة عسير، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الحالة تشمل (بيشة وتثليث) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقتي تبوك وعسير، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (البدع وتبوك وتيماء) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في الحدود الشمالية، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم؛ نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على شمال المملكة.

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