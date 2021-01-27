بالصور.. رئيس الجهاز العسكري يزور 4 مواقع للحرس الوطني بالحدود الشمالية

تفقد رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور العيسى؛ قوات وزارة الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني، عبر موقع «تويتر»: «رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن منصور العيسى، أجرى جولة تفقدية على قوات وزارة الحرس الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، اشتملت الزيارة السرية المتقدمة في لاها، وعلى قوة طريف، وقوة الواجب 20، ومستشفى صقر الجزيرة الميداني».

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