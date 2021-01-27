شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يبحث تعزيز العمل البرلماني مع سفير اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، سفير اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

ونوه رئيس مجلس الشورى بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان من مستويات متقدمة.

من جانبه قدم السفير اليوناني الشكر لرئيس مجلس الشورى نظير الجهود التي يقوم بها المجلس في إطار تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان اليوناني ، داعياً إلى أهمية العمل على تعزيزها للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون البرلماني المشترك بين المجلسين.

وأشاد السفير اليوناني بالنهضة الشاملة والخطوات التطويرية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الصديقين.