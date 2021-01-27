مبادرة مستقبل الاستثمار تعتمد تقنية XR Studio لأول مرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - واس

العناوين الفرعية

تستخدم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تقنية استوديو الواقع الممتد XR Studio لتعزيز التواصل بين المتحدثين خلال الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد تحت عنوان “النهضة الاقتصادية الجديدة” من خلال تقنية البث المباشر من عدة دول حول العالم، وتبث حية إلى المتابعين في جميع أنحاء العالم.

ما هي تقنية XR Studio ؟

وتم تجهيز مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بـتقنية XR Studio لأول مرة، لنقل وقائع المؤتمر بصورة حية في الوقت الفعلي، ومن خلال استخدام نظام كاميرات خاص ومجموعات من التقنيات الافتراضية، تتيح المبادرة تجربة غامرة لأكثر من 150 متحدثًا يحضرون شخصيًا في المقر الرئيس بالرياض، وكذلك من مراكز المبادرة، في نيويورك وباريس وبكين ومومباي.

وأعدت هذه التجهيزات التقنية الافتراضية خصيصاً لهذا المؤتمر، لتقدم بيئات ثلاثية الأبعاد بتكنولوجيا متقدمة للغاية تمت تهيئتها لتناسب عدد من المحاور المختلفة خلال المؤتمر، للتعرف على المزيد عن برنامج الدورة الرابعة من المبادرة وطلب تلقي دعوة للمشاركة في الفعاليات التي تقدم نهجاً جديداً رائداً لتبادل الأفكار الجريئة والحلول المبتكرة.

ويأتي هذا المزج بين أسلوب التنظيم التقليدي والافتراضي لفعاليات المؤتمر من خلال المركز الرئيس في الرياض ومراكز المبادرة حول العالم، كثمرة جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في تقديم طريقة جديدة لعقد المؤتمرات الكبرى التي تستهدف إحداث التأثير في العالم.

موعد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

وينعقد المؤتمر يومي 27 و 28 يناير ليضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين، المستثمرين، وصناع السياسات من أصحاب الأفكار الجريئة الذين سيناقشون سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار ورسم ملامح اقتصاد عالمي جديد في ظل أزمة تفشي فيروس كوفيد-19، ويشارك في فعاليات المبادرة 60 شخصية في الرياض وكذلك نحو 90 شخصية في مراكز المبادرة الأربعة الأخرى حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “نعمل على تضييق الفجوة بين المؤتمرات بصورتها التقليدية في الماضي وإقامة الفعاليات افتراضياً، وهو واقع جديد فرضته الجائحة على الجميع، وفي هذا النموذج الجديد الذي نقدمه تأكيد على استمرارية التواصل والتفاعل وتبادل الأفكار والتصدي للتحديات بفكر ورؤى جديدة، حتى في ظل عدم قدرتنا على الاجتماع بأعداد كبيرة على النحو الذي اعتدناه سابقاً، وهذا هو مستقبل تنظيم الفعاليات والمؤتمرات بالفعل، ونفتخر بأن تكون المؤسسة سباقة وذات ريادة في اعتماد هذا النهج الجديد”.

مما يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تأسست في الرياض، بهدف حشد جهود قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لأجل تبادل الأفكار والرؤى لحل المشكلات المجتمعية الملحة الراهنة، وتعمل المؤسسة على إطلاق منصات طويلة الأمد بغية إعادة صياغة مفاهيم الاستدامة مستقبلاً وإحداث تأثير إيجابي في الإنسانية جمعاء.

