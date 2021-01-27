الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات.

مرحلتان للتطبيق:

وتأتي الضوابط على مرحلتين، الأولى 10 فبراير والثانية يوم 29 يونيو، حيث نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات.

وكانت الوزارة قد أعلنت انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلًا عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعدّ مخالفة يعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021م.



