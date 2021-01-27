متحدث صحة جازان : مستشفى صامطة به 18 طبيب أطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لصحة جازان، محمد بن حسين دراج، أن مستشفى صامطة بها 18 طبيب أطفال يقومون بعملهم وفق السعة السريرية.

السعة السريرية في قسم الأطفال

وقال دراج: إشارة إلى ما تم نشره بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: ‏”نقص الكوادر بـ مستشفى صامطة يهدد حياة المرضى من الأطفال” نوضح لكم أنه يوجد بالمستشفى عدد 18 طبيب أطفال على النحو التالي، 4 استشاريين و 4 أخصائيين و 10 أطباء مقيمين، والعدد مستوفٍ المعايير القياسية للسعة السريرية للمستشفى.

مستشفى صامطة العام

يذكر أن مستشفى العام بصامطة يعتبر من أكبر المستشفيات الجنوبية، حيث يتم التحويل إليه من عدة مستشفيات أهمها مستشفى الطوال العام والموسم، وخاصة الحالات الحرجة والطارئة.

وكان عدد من الأهالي طالبوا بزيادة أعداد الأطباء في قسم الأطفال من أجل تقديم خدمة صحية أفضل في ظل ما تحظى به الخدمات الصحية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية من أجل صحة المواطنين والمقيمين.

