دراسة أمريكية مبشرة بشأن عودة المدارس 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة وخارجها، وجدت أدلة تفيد بأن المدارس لا تنشر عدوى كوفيد-19 بين الأطفال إلا بنسبة قليلة، وهو ما يفتح الطريق أمام عودة المدارس وحضور الفصول الدراسية.

جدلية عودة المدارس

وكان الحديث عن خطر الإصابة بـ كوفيد-19في المدارس وما إذا كان يجب السماح بالتعليم التقليدي أو الاستمرار في الدراسة عبر الإنترنت موضوعًا ساخنًا للنقاش في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال الباحثون الذين نشروا دراستهم في المجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA) Network إنه نظرًا لأن العديد من المدارس قد أعيد فتحها للتعليم الشخصي في بعض أجزاء الولايات المتحدة وكذلك على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس، وبالتالي تم ربط الإصابات بالحضور المدرسي، لكن لم يكن هناك دليل مباشر يذكر أن المدارس قد ساهمت بشكل هادف في زيادة الإصابات، بحسب ما قال مركز السيطرة على الأمراض.

وأشار المؤلفون إلى أن نسبة حدوث الإصابات بكورونا في 17 مدرسة ابتدائية وحتى الثانوية أقل بنسبة 37% من المجتمع الأوسع، مع عدم وجود عدوى في المدرسة بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك مع أخذ الاحتياطات المناسبة مثل التباعد وارتداء كمامات الوجه.

وقال علماء مركز السيطرة على الأمراض إن إغلاق المدارس يمكن أن يؤثر على التقدم الأكاديمي والصحة العقلية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه أكدوا على أن تدابير الإجراءات الوقائية مثل استخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية من الأمور الأساسية لتجنب العدوى.

الأرقام تؤيد دراسة

وقد أفاد باحثون في دراسة ويسكونسن، أن سبع حالات فقط من أصل 191 حالة (3.7٪) تم تحديدهم كمصابين للفيروس بين الطلاب، ذلك بينما كانت نسبة الإصابة في المجتمع خارج المدرسة وصلت إلى 40%.

وتُرجمت حالات كوفيد-19 بين الطلاب والموظفين في الدراسة إلى 3453 حالة لكل 100 ألف شخص في المدارس، مقابل 5466 لكل 100 ألف في المجتمع الأوسع.